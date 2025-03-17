ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تسجيل "وول ستريت" أفضل أداء يومي

افتتحت مؤشرات الأسهم الآسيوية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع، بعدما سجلت الأسهم الأمريكية أفضل أداء يومي لها منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، وأعلنت الصين عن بيانات مصانع أقوى من المتوقع.

وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3ر1 % ليصل إلى 64ر24276 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 30ر3429 نقطة.

وأظهرت بيانات الحكومة الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين بنحو 6% وارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4% خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، أعلن المسؤولون استمرار ضعف سوق العقارات، حيث تراجعت أسعار المنازل وانخفضت الاستثمارات في العقارات بنحو 10%، مقارنة بالعام الماضي.

وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 3ر1 % ليصل إلى 36ر37539 نقطة.

كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 7ر1 % ليصل إلى 68ر2608 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 6ر0 ٪ ليصل إلى 20ر7838 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 9ر0 ٪، فيما تراجع مؤشر سيت التايلندي بنسبة 7ر0 ٪.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر2%، ليصل إلى 94ر5638 نقطة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات مرتفعا بنسبة 7ر1 %، ليصل إلى 19ر41488 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 6ر2 %، ليصل إلى 09ر17754 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 48 سنتا ليصل إلى 66ر67 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 49 سنتا ليصل إلى 07ر71 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 93ر148 ين ياباني من 81ر148 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 0880ر1 دولار من 0882ر1 دولار.