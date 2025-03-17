إندونيسيا تشهد طفرة سياحية مع استمرار التدفق على جزيرة بالي

سجلت إندونيسيا في العام الماضي زيادة بنسبة تقارب الـ20% في أعداد السائحين، حيث قام ما يقرب من 14 مليون شخص بزيارة أرخبيل جزرها الواسع.

ومن جانبها، رحبت الحكومة - التي تسعى جاهدة لإقناع الوافدين إليها باستكشاف ما هو أبعد من بالي، جزيرتها الأكثر شعبية بين السائحين الأجانب - بزيادة الأعداد، بوصفها "زيادة كبيرة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/".

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن بالي لا تزال هي المحطة الأولى بالنسبة للكثيرين، حيث شهد مطار الجزيرة وصول نحو 3ر6 ملايين شخص من بين إجمالي عدد الوافدين إلى البلاد في عام 2024، أي أكثر من ضعف عدد من وصلوا إلى جاكرتا، أكبر مدنها.

وكان عدد الوافدين إلى بالي في العام الماضي، هو نفس الرقم تقريبا الذي تم تسجله في عام 2019، عندما سجلت إندونيسيا رقما قياسيا بلغ 1ر16 مليون سائح أجنبي.