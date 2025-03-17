نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام

زادت مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 4% سنويا، بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن معدل نمو مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشرا رئيسيا على قوة الاستهلاك في الصين، زاد خلال أول شهرين من العام الماضي بمقدار 5ر0 نقطة مئوية عن معدل النمو في 2024.

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية خلال يناير وفبراير 37ر8 تريليونات يوان (حوالي 17ر1 مليار دولار). وبلغت قيمة هذه المبيعات مع استبعاد السيارات 68ر7 تريليونات يوان بمعدل نمو سنوي قدره 8ر4%، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال فو لينجهوي المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني إن "الأسواق هي المورد الأكثر ندرة. ومع عدد سكان يزيد على 4ر1 مليار نسمة ونصيب الفرد من الدخل الفردي أكثر من 13 ألف دولار، تتيح الصين سوقا بإمكانيات ضخمة ونطاق واسع وفرص نمو عظيمة".

وزادت مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية من الصين بنسبة 8ر3% سنويا خلال الشهرين، في حين زادت في المناطق الريفية بنسبة 6ر4%.

وزادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 3ر7% سنويا، إلى حوالي 28ر2 تريليون يوان خلال الشهرين. وزادت مبيعات التجزئة من السلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 5% إلى 86ر1 تريليون يوان، بما يعادل 3ر22% من إجمالي مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها.