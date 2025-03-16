الصين تعزز جودة الشركات المملوكة للدولة وتدعم الاستثمار طويل الأجل

ستواصل الصين تحسين جودة الشركات المسجلة التي تسيطر عليها الشركات المملوكة للدولة ودعم الاستثمار طويل الأجل، طبقا لما ذكرته لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها في مقال بمجلة "تشيوشي" التابعة للحزب الشيوعي.

وأضافت اللجنة أن الشركات المملوكة للدولة تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الأوضاع الخارجية الصعبة والمعقدة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

وتابعت اللجنة أن التحديات مؤقتة وليست طويلة الأمد ويمكن التغلب عليها.

وقالت اللجنة إن الصين ستعمق أيضا الإصلاح والرقابة على الشركات المملوكة للدولة.

وتحث اللجنة الشركات المملوكة للدولة على مواصلة التركيز على التكنولوجيا والمجالات الناشئة.

يشار إلى أن الصين تعزز الدور القيادي للشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد.