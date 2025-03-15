اليونان ترحب برفع موديز تصنيفها الائتماني إلى الدرجة الاستثمارية

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية اليوم السبت برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة موديز ، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع عالية المخاطر لسندات حكومية كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاما خلال أزمة ديون حادة.

وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس : "يُمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي"، ووصف هذا الإجراء بأنه "نجاح ليس للحكومة فحسب ،بل لكل اليونانيين".

وأعلنت موديز عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى بي إيه إيه 3 من بي إيه 1 في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة. وأشارت إلى أن وضع المالية العامة "الذي التحسن بسرعة أكبر مما توقعنا" كان عاملا رئيسيا في قرارها.

وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت إنها تتوقع أن تواصل اليونان "تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة".

ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني بدأت بإعادة اليونان إلى درجة البيئة الاستثمارية في أواخر عام 2023، غير أن هذه الأخبار السارة الأخيرة قوبلت بارتياح من جانب الحكومة التي شهدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات على تعاملها مع كارثة قطار دموية قبل عامين.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور على الإنترنت اليوم السبت: "يمثل رفع وكالة موديز لتصنيف اليونان الائتماني إلى بي إيه أيه 3 الخطوة الأخيرة في استعادة درجة بيئتنا الاستثمارية من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مما يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته اليونان".

كانت اليونان قد تعرضت لأزمة عام 2010 وحصلت على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس وإصلاح ماليتها العامة من خلال برامج تقشف متتالية ومرهقة فرضتها هيئات الاقراض في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبلغ الدين الوطني ذروته في عام 2020 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي حيث تجاوز نسبة 200%، لكنه ظل ينخفض على نحو مطرد منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 150٪ هذا العام، وفقا لتوقعات البنك المركزي اليوناني.