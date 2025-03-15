بعد رفض المحكمة طلبه.. ماسك وأوبن إيه.آي يتجهان إلى محاكمة سريعة

اتفقت أوبن إيه.آي وإيلون ماسك على تسريع محاكمة بشأن تحول الشركة إلى تحقيق الربح، وهو أحدث تطور في خلاف بين أغنى رجل في العالم وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي والذي يدور علنا في أروقة المحاكم.

وبحسب وثيقة قُدمت إلى محكمة اتحادية أمس الجمعة، اقترح الملياردير ماسك وشركة أوبن إيه.آي المحاكمة في ديسمبر.

ورفض قاض هذا الشهر طلب ماسك وقف تحول مجموعة الذكاء الاصطناعي إلى نموذج ربحي، لكنه وافق على الإسراع في عقد محاكمة في الخريف.

وقالت أوبن إيه.آي في تدوينة أمس الجمعة "نرحب بقرار المحكمة الصادر في الرابع من مارس والذي رفض أحدث محاولة من إيلون ماسك لإبطاء أوبن إيه.آي لتحقيق منفعة شخصية".

شارك ماسك في تأسيس أوبن إيه.آي مع ألتمان في 2015، لكنه غادر قبل انطلاق الشركة ثم أسس شركة إكس.إيه.آي المنافسة في 2023.

وفي العام الماضي رفع ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة التواصل الاجتماعي إكس، دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي وألتمان، متهما الشركة بالانحراف عن مهمتها التأسيسية التي تتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسانية، وليس الربح.

وتنفي أوبن إيه.آي وألتمان هذه الاتهامات، ويقول ألتمان إن ماسك يسعى لإبطاء منافس.

وتتمحور الدعوى القضائية حول انتقال الشركة المصنعة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي إلى نموذج ربحي، وهو ما تقول الشركة الناشئة إنه أمر بالغ الأهمية لجمع المزيد من رأس المال والتنافس بكفاءة في سباق الذكاء الاصطناعي المكلف.