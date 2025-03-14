الأسهم الأوروبية تتجه لخسائر أسبوعية وسط تصاعد التوتر التجاري

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لكنها تتجه لانخفاض أسبوعي وسط تصاعد التوتر التجاري العالمي الذي أدى إلى تأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.09 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت جرينتش.

وأنهى المؤشر تعاملات أمس الخميس على انخفاض بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي ردا على الرسوم التي فرضها التكتل.

وانخفض المؤشر بما يزيد عن اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وأدت سياسات ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية إلى اضطراب الأسواق العالمية، مما أثار قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وانخفض سهم بي.إم.دبليو لصناعة السيارات 3.7 بالمئة بعد أن انخفض صافي أرباح الشركة بأكثر من الثلث في عام 2024 إلى 7.68 مليارات يورو (8.32 مليارات دولار).

وتراجع مؤشر شركات صناعة السيارات 1.3 بالمئة مع نزول سهم رينو 1.4 بالمئة، وهبوط سهم فولكسفاجن واحدا بالمئة، وانخفاض سهم ستيلانتس 1.2 بالمئة.

وخسر سهم يونيفرسال ميوزيك جروب 10.5 بالمئة بعد أن أعلنت بيرشينج سكوير المملوكة للملياردير بيل أكمان خفض حصتها في الشركة.

ونزل سهم كيرينج 9.5 بالمئة بعد أن عينت علامتها التجارية الإيطالية الفاخرة جوتشي المصمم الجورجي ديمنا مديرا فنيا لها.

وقفز سهم دايملر تراك أربعة بالمئة بعد أن توقعت شركة صناعة الشاحنات والحافلات ارتفاع أرباحها التشغيلية المعدلة لعام 2025 بنسبة تتراوح بين خمسة و15 بالمئة وأطلقت برنامجا لخفض التكاليف في أوروبا بعد أن كان أداء العام الماضي في القارة دون المستوى.