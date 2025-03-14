مؤشر نيكاي الياباني يتعافى بدعم من الأسهم المرتبطة بالرقائق

عوض المؤشر نيكاي خسائره المبكرة وارتفع عند الإغلاق اليوم الجمعة بدعم من مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات مرتبطة بالرقائق وأسهم أخرى مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وصعد نيكي 0.72 بالمئة إلى 37053.1 نقطة عند الإغلاق بعد أن انخفض 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر 0.45 بالمئة خلال الأسبوع لينهي ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي أسواق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "المستثمرون أعادوا شراء الأسهم لأنهم أرادوا تعويض خسائر الجلسة السابقة".

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 2715.85 نقطة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.3 بالمئة، كما ربح سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.75 بالمئة.

وزاد سهم فوجيكورا لصناعة الكابلات، والذي يعتبر مؤشرا للاستثمار في مراكز البيانات، بنسبة 8.05 بالمئة.

وارتفع سهم كانون لصناعة الكاميرات 2.74 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة خططا لإعادة شراء ما يصل إلى 2.8 بالمئة من أسهمها.

وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول إن صعود المؤشر نيكي جاء محدودا مع قلق المستثمرين من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف "لكن الخسائر ظلت أيضا محدودة لأن هناك طلبا من المؤسسات المستثمرة، مثل صناديق التقاعد، التي تريد شراء أسهم لإعادة التوازن إلى محافظها الاستثمارية في نهاية السنة المالية اليابانية".

ومن بين 225 سهما على نيكاي، ارتفع 152، وانخفض 72، واستقر واحد.