رئيس مرسيدس: شركتنا أمريكية بقدر الشركات المحلية

في النزاع حول الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أشار رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات، أولا كيلنيوس، إلى التاريخ الطويل للشركة في الولايات المتحدة.

وقال كيلنيوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) خلال تقديم سيارة مرسيدس الجديدة "سي إل إيه" في روما: "مرسيدس موجودة هناك [في الولايات المتحدة] منذ 120 عاما، وهي بذلك أمريكية تقريبا بنفس قدر أي شركة أمريكية أخرى وأقدم من معظم الشركات الأمريكية"

وذكر كيلنيوس أنه رغم ذلك ليس لديه مصلحة في تصعيد الصراع التجاري، لأن "ذلك قد يعطل تدفق البضائع في كلا الاتجاهين، وهذا من شأنه أن يشكل عبئا اقتصاديا".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية عالية على بضائع من مختلف البلدان تستوردها الولايات المتحدة. ولأن شركة "مرسيدس بنز" تنتج أيضا في الولايات المتحدة، فإنها لا تضطر إلى دفع رسوم جمركية على السيارات التي يتم تصنيعها وبيعها هناك.

وقال كيلنيوس: "ولكننا ننتج ونستورد ونصدر في جميع الاتجاهات"، وذلك في إشارة إلى مصانع سيارات أخرى تابعة للشركة الألمانية في الصين وأوروبا.

وتملك "مرسيدس بنز" مصنعين كبيرين في الولايات المتحدة. وبحسب الشركة، فقد أنتج مصنعها في توسكالوسا بولاية ألاباما الأمريكية 260 ألف سيارة العام الماضي، ووظف 6 آلاف شخص. وينتج المصنع سيارات الدفع الرباعي. وبحسب الشركة، يتم تصدير حوالي ثلثي الإنتاج السنوي لهذا المصنع. وفي تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية تمتلك مرسيدس مصنعا لإنتاج المركبات من طراز "سبرينتر"، وقد عمل في المصنع مؤخرا حوالي 1700 موظف. وإجمالا باعت مرسيدس 324 ألفا و500 سيارة أفراد و49 ألفا و500 مركبة نفعية في الولايات المتحدة العام الماضي.

ومن بين المناطق الاقتصادية الرئيسية في العالم، يعتقد كيلنيوس أن أوروبا ستكون الأكثر تضررا "إذا أُغلقَت الأسواق"، لأن نموذج الأعمال في أوروبا - وألمانيا على وجه الخصوص - يعتمد على التصدير منذ الحرب العالمية الثانية، على حد تعبيره.

وذكر كيلنيوس أن هذا هو السبب أيضا وراء قوله دائما للحمائيين: "انتظروا لحظة، دعونا لا ننسى ما الذي دفع النمو خلال الثلاثين عاما الماضية. من أين جاء النمو الاقتصادي؟ لم يقتصر الأمر على التجارة فحسب، لكن التجارة لها دور مهم للغاية".