تراجع كبير في أرباح "بي إم دبليو" خلال 2024

تراجعت أرباح شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات على نحو كبير بعد عدة سنوات من النتائج المرتفعة بشكل استثنائي.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في ميونخ أن أرباحها العام الماضي بلغت 7ر7 مليارات يورو بعد احتساب الضرائب.

وعلى الرغم من أن حجم الأرباح يبدو كبيرا، لكنه أقل بنسبة 37% مقارنة بعام 2023، ويمثل ثاني أكبر تراجع في أرباح الشركة.

وبالإضافة إلى ضعف المبيعات في الصين، عانت الشركة أيضا من مشكلات مع المكابح التي توفرها لها شركة "كونتيننتال" لقطع غيار السيارات.

وفي الوقت نفسه تعرضت المبيعات أيضا لانتكاسة كبيرة، حيث تراجعت بنسبة 4ر8% مسجلة 142 مليار يورو.

وتتوقع الشركة ارتفاع الطلب خلال العام الحالي. وعلى الرغم من الوضع "الصعب" وزيادات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تصل نتائج الشركة قبل احتساب الضرائب إلى مستوى عام 2024 تقريبا. ولا تقدم شركة توقعات بشأن الأرباح بعد احتساب الضرائب.