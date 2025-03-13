تراجع عدد الركاب في مطار فرانكفورت خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة تشغيل المطارات الألمانية فرابورت جروب، اليوم الخميس، تراجع عدد الركاب الذين استخدموا مطار فرانكفورت الألماني الشهر الماضي بنسبة بسيطة، في حين ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطارات التي تديرها الشركة.

واستقبل مطار فرانكفورت خلال فبراير 9ر3 ملايين راكب بانخفاض نسبته 1ر0% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي فبراير 2024، ساهم اليوم الإضافي للسنة الكبيسة في تعزيز حجم حركة الركاب، ولكن التأثير الإيجابي للسنة الكبيسة تبدد تقريبا بالإضرابات في عدة أيام خلال الشهر.

وفي الوقت نفسه، تراجعت حركة الشحن في مطار فرانكفورت خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0%، في حين وصل إجمالي عدد الرحلات الجوية التي تعاملت مع المطار إقلاعا وهبوطا 30182 رحلة وهو نفس العدد المسجل في العام الماضي.

في المقابل أعلنت فرابورت جروب ارتفاع إجمالي عدد الركاب في المطارات التي تقوم بتشغيلها خلال الشهر الماضي إلى 4ر8 ملايين راكب أي بنسبة 2ر0% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ عدد الركاب في مطار ليوبليانا السلوفيني في الشهر الماضي 81191 راكبا، بانخفاض نسبته 8ر5% سنويا، وتراجع عدد الركاب في مطاري فورتاليزا وبورتو أليجري البرازيليين بنسبة 4% إلى 891998 راكبا.

وفي المقابل، ارتفع عدد الركاب في مطار ليما ببيرو بنسبة 5ر5% إلى حوالي مليوني راكب. وارتفع العدد في مطارات اليونان الإقليمية التي تديرها فرابورت في اليونان بنسبة 7ر3% سنويا إلى 660389 راكبا.