رسوم كندا على المنتجات الأمريكية تدخل حيز التطبيق

دخلت اليوم الخميس الرسوم الجمركية التي قررت كندا فرضها على واردات أمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بما في ذلك القادمة من كندا.

واعتبارا من منتصف ليل أمس (04.00 بتوقيت جرينتش) فرضت كندا رسوما على واردات من الولايات المتحدة قيمتها حوالي 29 مليار دولار كندي (20 مليار دولار أمريكي)، ومنها واردات الصلب والألومنيوم والكمبيوتر والأدوات الرياضية.

وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارني إن الرسوم الأمريكية "غير المبررة" تضر بالعمال الكنديين.

وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "نرد بشكل صحيح وكل دولار من هذه الرسوم سيدعم عمالنا".

يذكر أن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اختار كارني يوم الأحد الماضي رئيسا جديدا له ليحل محل رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ومن المتوقع أن يتولى كارني مهام المنصب بشكل مؤقت وسوف يؤدي اليمين الدستورية غدا الجمعة.

من ناحيته يقول الرئيس ترامب إن فرض الرسوم المرتفعة على واردات الألومنيوم والصلب يستهدف حماية الأمن القومي الأمريكي.