يونيتري الصينية: الروبوتات الشبيهة بالبشر تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي

لا تزال تقنية الذكاء الاصطناعي التي تُمكّن الروبوتات الشبيهة بالبشر من الانتشار الواسع تُمثل تحدياً رئيساً للقطاع، وفقاً لمؤسس إحدى أبرز شركات تطوير الروبوتات في الصين.

وقال وانغ شينغ شينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هانغتشو يونيتري للتكنولوجيا»، إنه يُمكن الوصول إلى مستوى الخبرة المطلوب في غضون عام إلى ثلاثة أعوام فقط. وشبّه الوضع الراهن بلحظة الانتشار الواسع لـ«تشات جي بي تي» في عام 2022، عندما حقق روبوت الدردشة من «أوبن إيه آي» نجاحاً فورياً وأصبح مفهوم الذكاء الاصطناعي معروفاً للجميع.

وأبلغ وانغ المؤتمر العالمي للروبوتات في بكين يوم السبت: «يبدو أننا في مرحلة تبعد ما بين عام وثلاثة أعوام قبل ظهور تشات جي بي تي». «الصناعة تعرف أي اتجاه يجب أن نسلكه، ولكن لم يُحقق أحدٌ ذلك بعد».

سباق محموم

يأتي توقعه في خضم سباق محموم بين شركات الروبوت الصينية لجعل منتجاتها في متناول الجميع، حتى مع غموض تطبيقاتها العملية، وهو ما صرّح به وانغ نفسه في المؤتمر.

أجرت شركات صينية تجارب على روبوتات شبيهة بالبشر في المصانع لأداء مهام مثل فرز المواد وفحص الجودة. وأوضح وانغ أن التحدي الرئيس الذي يواجه الاستخدام واسع النطاق حالياً يتمثل في نقص نماذج الذكاء الاصطناعي الجيدة للروبوتات الشبيهة بالبشر.

تستغل شركة «يونيتري» تنامي حماس المستثمرين والمستهلكين لقوة الصين في المجال الناشئ الذي لم يظهر فيه قائد واضح حتى الآن.

روبوتات تركض وتضرب وتلعب

وأضاف وانغ إن «يونيرتي» طرحت روبوتها «R1» بسعر 39,900 يوان (5,900 دولار)، على الرغم من أنه لم يدخل مرحلة الإنتاج الضخم بعد. كما أعلنت شركة «إنجين إيه آي»، ومقرها شينزين، عن إطلاق روبوت يبدأ سعره من 38,500 يوان قريباً.

في عام 2025، ركضت الروبوتات الصينية نصف ماراثون، وشاركت في بطولة للكيك بوكسينغ، ولعبت كرة القدم. لكن هذه الأحداث لم تكن انتصارات تكنولوجية حقيقية فقد تعثر معظم المشاركين في نصف الماراثون، أو أخطؤوا، أو فشلوا في إكمال السباق. ومع ذلك، فقد أبرزت هذه الفعاليات طموحات البلاد في اللحاق بالولايات المتحدة وتجاوزها في المجالات المتطورة.

ازدادت شهرة «يونيتري» بعد عرض روبوتاتها في احتفال مهرجان الربيع المتلفز على الصعيد الوطني لهذا العام. في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت الشركة فيديو لكلب آلي يتسلق المنحدرات، ويدور على ساق واحدة، ويتنقل عبر التضاريس الصخرية ما رفع أسهم شركات صناعة الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية جديدة.