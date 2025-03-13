المؤشر نيكاي الياباني يقتفي أثر الأسهم الأمريكية ويرتفع 1%

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مقتفيا أثر الأداء القوي في وول ستريت وذلك بدعم الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية.

وبحلول الساعة 00:12 بتوقيت جرينتش، زاد نيكاي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 37235.29 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.92 بالمئة ليسجل 2720.16 نقطة.

كانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت في ختام المعاملات أمس الأربعاء، إذ ساهمت بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع في كبح موجة بيع حادة، لكن تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب الرسوم الجمركية متعددة الجبهات حد من المكاسب.

وارتفع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة خمسة بالمئة اليوم الخميس، مما قدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي.

وفي الوقت نفسه، حقق سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة.