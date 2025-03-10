انخفاض إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات عالمياً خلال 2024

تراجع إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات للمرتبة السابعة عالميا خلال عام 2024، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب المحلي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن تقرير رابطة مصنعي السيارات الكورية الجنوبية الذي صدر اليوم الاثنين بعنوان " وضع إنتاج السيارات عالميا وتداعياته خلال عام 2024" أظهر أن إنتاج السيارات عالميا انخفض بنسبة 5ر0% مقارنة بعام 2023، ليبلغ إجمالي الإنتاج 95ر93 مليون وحدة.

ويعد هذا أول انخفاض يتم تسجيله منذ 2020، عندما انخفض الإنتاج بنسبة 4ر15% بسبب جائحة كورونا.

ويرجع انخفاض الإنتاج عالميا بصورة أساسية إلى تراجع الإنتاج في اليابان وتايلاند وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

وانخفض إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 7ر2% على أساس سنوي، ليسجل 13ر4 ملايين وحدة، لتتراجع البلاد إلى المرتبة السابعة عالميا من حيث الإنتاج عالميا.

وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 6ر0%، فإن المبيعات المحلية تراجعت لأدنى مستوى منذ 2013.