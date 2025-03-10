اليابان تسجل عجزاً في الحساب الجاري خلال يناير

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين تسجيل اليابان عجزا في الحساب الجاري بقيمة 6ر257 مليار ين خلال يناير الماضي.

كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 230 مليار ين بعد تسجيل فائضا بقيمة 077ر1 تريليون ين خلال ديسمبر.

في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال يناير بنسبة 1ر2% سنويا إلى 502ر7 تريليونات ين في حين زادت الواردات بنسبة 7ر17% إلى 440ر10 تريليونات ين لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 937ر2 تريليون ين.

وسجل الحساب الرأسمالي لليابان في الشهر الأول من العام الحالي عجزا بقيمة 9ر21 مليار ين في حين سجل الحساب المالي فائضا بقيمة 9ر102 مليار ين.