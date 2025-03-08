نظام يعمل لـ 60 عاماً.. ألواح طاقة شمسية تركّز الضوء 2000 مرة

تُعد لوحة "زهرة دوار الشمس الشمسية" أحدث ابتكار في عالم الألواح الشمسية، حيث تجمع بين التصميم الجذاب والأداء الفعّال، هذه الألواح ليست فقط جميلة لدرجة تجعلك تنسى أنها تقوم بوظيفة حقيقية، بل إنها تتمتع أيضًا بكفاءة عالية تصل إلى 80%، مما يجعلها واحدة من أكثر الحلول الواعدة في مجال الطاقة المتجددة.

تم تطوير هذه التقنية المبتكرة من خلال تعاون بين شركة Airlight Energy السويسرية وفرع الأبحاث التابع لشركة IBM في زيورخ.

يبلغ ارتفاع هذه الألواح 33 قدمًا، وتُعرف باسم Solar Sunflower، وهي تجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية المركزة في وحدة واحدة متكاملة.

كيف تعمل هذه التقنية؟

تعتمد ألواح "زهرة دوار الشمس" على تقنية تُعرف باسم HCPVT، وهي اختصار لـ "الطاقة الكهروضوئية/الحرارية المركزة عالية الكفاءة". هذه التقنية قادرة على تركيز أشعة الشمس بأكثر من 2000 مرة على نقطة واحدة، مما يسمح بتوليد طاقة كهربائية وحرارية بكفاءة عالية. وتستخدم الألواح خلايا كهروضوئية متعددة الوصلات مصممة لتحمل درجات الحرارة العالية دون أن تتعرض للتلف.

مكونات النظام:

العاكسات: تتكون الألواح من 36 مرآة بيضاوية رقيقة مصنوعة من رقائق بلاستيكية بسمك 0.2 مم فقط، تغطي مساحة تبلغ 430.5 قدمًا مربعًا.

أجهزة الاستقبال: تحتوي على قنوات دقيقة مبردة بالسائل، مزودة بمجموعة من الخلايا الكهروضوئية التي تولد ما يصل إلى 57 واط من الطاقة الكهربائية لكل شريحة.

الإنتاج الكلي: يمكن للنظام إنتاج 12 كيلوواط من الكهرباء و20 كيلوواط من الحرارة، مما يجعله مناسبًا لتوليد الطاقة وتسخين المياه.

فوائد الطاقة الشمسية:

نظيفة ومستدامة: الطاقة الشمسية لا تنضب ولا تنتج انبعاثات ضارة.

تقليل البصمة الكربونية: تعتمد على مصادر متجددة بدلاً من الوقود الأحفوري.

الاستقلال في مجال الطاقة: تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزز الاقتصادات المحلية.

خلق فرص عمل: يساهم تطوير وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في خلق وظائف جديدة.

العمر الافتراضي للنظام:

يُتوقع أن يعمل نظام HCPVT لمدة تصل إلى 60 عامًا مع الصيانة المناسبة، بما في ذلك استبدال المرايا والخلايا الكهروضوئية كل 10 إلى 15 عامًا.

الجاذبية التجارية:

بفضل تصميمها الجذاب وكفاءتها العالية، يُتوقع أن تصبح "زهرة عباد الشمس الشمسية" واحدة من أكثر خيارات الطاقة الشمسية شيوعًا في الأسواق التجارية. وقد بدأت مشاريع مماثلة في الظهور، مثل المشروع الذي تنفذه شركة في خليج ستيرجن، حيث تُشبه مجموعاتها الشمسية الزهور أيضًا.

هذا الابتكار يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تجتمع التكنولوجيا المتقدمة مع التصميم الجمالي لتقديم حلول طاقة نظيفة وفعّالة.