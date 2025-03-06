نيكاي الياباني يغلق مرتفعاً مع تراجع مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الخميس مقتفيا أثر مكاسب سجلتها وول ستريت خلال الليل مع تراجع المخاوف بشأن تأثير سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدت تراجعات في أسهم مرتبطة بالرقائق من المكاسب الإجمالية.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.77 بالمئة ليغلق عند 37704.93 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 بالمئة إلى 2751.41 نقطة.

واختتمت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع في تداولات متقلبة مساء أمس الأربعاء، إذ رحب المتعاملون بتراجع محتمل في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

وتحولت الأسهم إلى المنطقة الخضراء بعد تقرير يفيد بأن ترامب يفكر في تأجيل الرسوم الجمركية على السيارات على كندا والمكسيك لمدة شهر. وواصلت الأسهم مكاسبها بعد أن أكدت قصة إخبارية أنه وافق على تأجيل الرسوم الجمركية على بعض المركبات.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري "لا يزال اللاعبون في السوق حذرين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنهم يتوقعون الآن ألا ينفذ ترامب أي شيء قد يضر بالاقتصاد العالمي".

وارتفعت أسهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.17 بالمئة مما قدم أكبر دفعة لمؤشر نيكاي اليوم الخميس.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم هوندا موتور اثنان بالمئة ووزاد سهم نيسان واحدا بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة بعد أن رفعت جولدمان ساكس تصنيفها وسعرها المستهدف لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وقفز سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 10.79 بالمئة وكسب سهم نظيرتها كاواساكي للصناعات الثقيلة 7.29 بالمئة.

فيما هبطت أسهم الرقائق وحدت من مكاسب المؤشر نيكاي، إذ خسر سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.16 بالمئة وفقد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84 بالمئة.

وقال ياسودا "ترى السوق الآن أن نمو صناعة الرقائق العالمية بلغ ذروته بعد أن رأوا توقعات إنفيديا الشهر الماضي".

وهبطت أسهم شركات صناعة الكابلات، وهي مقياس لاستثمارات مراكز البيانات، إذ انخفض سهم فوكوكاوا إلكتريك 3.47 بالمئة وخسر سهم فوجيكورا 1.75 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 78 بالمئة من الأسهم وانخفضت أسعار 19 بالمئة، بينما استقرت أسعار واحدا بالمئة فقط من الأسهم.