البريد الألماني يعتزم شطب 8 آلاف وظيفة

تعتزم شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" شطب 8 آلاف وظيفة بحلول نهاية هذا العام في ضوء التكاليف الباهظة.

وأعلنت الشركة اليوم الخميس في بون أن خطط الشطب، التي ستشمل نحو 4% من موظفي قسم الرسائل والطرود المحلية البالغ عددهم 187 ألف موظف، سيُجرى تنفيذها بطريقة مسؤولة اجتماعيا، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج أوسع لخفض التكاليف بهدف تحسين الكفاءة.

ويمتد برنامج التقشف أيضا إلى مجالات أخرى من مجموعة "دي إتش إل" العملاقة للخدمات اللوجستية العالمية، والتي تمثل شركة "دويتشه بوست" فرعها الألماني. وتوظف المجموعة حوالي 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.