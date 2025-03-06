البنك المركزي الصيني يضخ 104.5 مليارات يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الخميس، 5ر104 مليارات يوان (58ر14 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1692ر7 يوان لكل دولار بتحسن قدره 22 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1714ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.