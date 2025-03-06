النفط على ارتفاع طفيف بعد 4 ‬جلسات من التراجع

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد هبوطها خلال الجلسات الأربع الماضية وسط احتمال أن يتم تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على إمدادات الخام الكندية، إلا أن المستثمرين ظلوا حذرين بسبب الرسوم الجمركية المتبقية على المكسيك وخطط منتجين رئيسيين لزيادة الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 69.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.44 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 66.71 دولارا للبرميل.

وانخفض خام برنت 6.5 بالمئة في الجلسات الأربع السابقة ليصل أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 5.8 بالمئة خلال نفس الفترة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2023.

وهبطت الأسعار بعد أن دخلت رسوم جمركية أمريكية حيز التنفيذ على التجارة الكندية والمكسيكية، بما يشمل واردات الطاقة، بالتزامن مع اتخاذ كبار المنتجين قرارا برفع حصص الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022.

وتقلص الانخفاض بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعفي شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة، مما عزز التفاؤل بإمكانية تخفيف تأثير النزاع التجاري.

وقال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلغي الرسوم الجمركية البالغة عشرة بالمئة على واردات الطاقة الكندية، مثل النفط الخام والبنزين، التي تتوافق مع اتفاقيات التجارة القائمة.

وبشكل عام، ظلت المعنويات بالسوق تدعم الاتجاه الهبوطي للأسعار بسبب التأثير المزدوج للرسوم الجمركية وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج.