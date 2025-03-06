المؤشر نيكاي الياباني يرتفع وسط انحسار مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، مقتفيا أثر المكاسب التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية، وسط انحسار المخاوف من تأثيرات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعد المؤشر نيكاي 0.82 بالمئة إلى 37726.02 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، فيما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18 بالمئة إلى 2750.27.

واختتمت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع بعد تعاملات متقلبة، إذ رحب المستثمرون بتخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 80 بالمئة من الأسهم وانخفض 17 بالمئة فيما استقر اثنان بالمئة.