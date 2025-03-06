الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للمساعدة في توقع مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2917.90 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.21 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلا بواقع 0.1 بالمئة إلى 2927.40 دولارا.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعفي شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على كندا والمكسيك لمدة شهر ما دامت تلتزم باتفاقية التجارة الحرة القائمة.

وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في توتر العلاقات مع كل من كندا والمكسيك والصين. وردت كندا والصين بفرض رسوم جمركية مضادة على واردات أمريكية محددة، وتعهدت المكسيك بالرد هي الأخرى.

ودفعت المخاوف من سياسات ترامب الجمركية الذهب الذي ينظر إليه كملاذ آمن إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2956.15 دولارا في 24 فبراير.

وصعد نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير وارتفعت أسعار المدخلات ليقترن ذلك بارتفاع في الآونة الأخيرة في تكلفة المواد الخام في المصانع، وهو ما يعني أن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.

وعادة ما ينظر للذهب كوسيلة للتحوط في أوقات المخاطر السياسية والتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبع المركزي الأمريكي بشأن الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.60 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 967.80 دولارا. وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 941.00 دولارا.