انخفاض الناتج الصناعي الفرنسي بشكل غير متوقع

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (انسي) اليوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي على نحو غير متوقع في يناير فيما انكمش الناتج عبر قطاعات التصنيع والتعدين والبناء.

وانخفض الناتج الصناعي بواقع 6ر0 % على أساس شهري في يناير، فيما كانت التوقعات بزيادة بواقع 6ر0 %. وجاء هذا عقب تراجع بواقع 5ر0 % في ديسمبر.

وتراجع ناتج التصنيع بواقع 7ر0 % على أساس شهري ولكن كان هذا أبطأ من تراجع بواقع 1 % في ديسمبر.

وانخفض تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والماكينات والمعدات في يناير، بينما تعافى تصنيع معدات النقل من الشهر السابق عليه.

وتراجع انتاج التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة المخلفات بواقع 2ر0% مقابل زيادة بواقع 2ر2 % في ديسمبر.

وبالمثل، تراجع انتاج قطاع البناء بواقع 8ر3% مقابل زيادة بواقع 8ر1 % قبل شهر.