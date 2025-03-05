نيكاي الياباني يغلق على ارتفاع إثر جلسة متقلبة ومخاوف من حرب تجارية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بعد جلسة تداولات متقلبة حتى رغم تراجع شهية المخاطرة بسبب مخاوف من حرب تجارية محتملة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.

وأنهى نيكاي التعاملات على زيادة نسبتها 0.2 بالمئة مسجلا 37418.24 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة مسجلا 2718.21 نقطة.

وصعد نيكاي لفترة وجيزة بنسبة وصلت إلى 0.7 بالمئة بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي أول خطاب أمام الكونغرس منذ عودته للبيت الأبيض.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول إن المكاسب تقلصت بعد الظهيرة مع تحول الاهتمام إلى الغموض الذي يكتنف تبعات فرض الرسوم الجمركية.

وأضاف "الرسوم الجمركية مثل تلك التي أعلنت بالفعل ستستمر في التواتر على الأرجح وبالتالي سيبقى الشعور العام بوجوب توخي الحذر".

وقال إيتشيكاوا إن من الصعب على الأرجح وجود عمليات شراء قوية في الأسهم اليابانية في وقت لم يتضح فيه بعد الموقف النهائي للولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة الرسوم الجمركية.

وتعافت أسهم شركات السيارات بقوة مع هبوط الين قليلا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار في الجلسة السابقة. وأنهى سهم تويوتا موتور التعاملات على ارتفاع 3.5 بالمئة وهوندا موتور 2.1 بالمئة.

كما زاد سهم فاست رتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية 1.7 بالمئة ليمنح نيكاي أكبر دفعة، كما قفز سهم فوجيكورا المصنعة لكابلات مراكز البيانات 7.4 بالمئة مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر.

وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا إذ هبط سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 0.3 بالمئة بعد أن محا مكاسبه، لكن سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ارتفع 0.8 بالمئة بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون بما يقارب اثنين بالمئة.