حومت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين بدعم من أسهم شركات التصنيع الدفاعي بعد أن اتفق قادة القارة على زيادة الإنفاق الدفاعي ووضع خطة سلام تتعلق بأوكرانيا لعرضها على الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 08.11 بتوقيت غرينتش، ويتجه لمواصلة سلسلة مكاسب استمرت عشرة أسابيع.

وزاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بأكثر من ستة بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن اتفق قادة القارة، مطلع الأسبوع، على ضرورة إنفاق المزيد على الدفاع ليظهروا للولايات المتحدة أنهم قادرون على حماية أنفسهم.

وصعد سهم راينميتال 17.4 بالمئة، وقفز سهم بي.إيه.إي سيستمز 11.6 بالمئة، وتقدم سهم ليوناردو 15.1 بالمئة.

وقدم تقرير لرويترز دفعة إضافية بعدما ذكر أن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا تدرس إنشاء صندوق للدفاع.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية بألمانيا 0.9 بالمئة، متفوقا على نظرائه.

وتتحول الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماع السياسة النقدية المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي حين من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة، فإن التركيز سينصب على التعليقات التي ستصدر من البنك المركزي وسط حالة من الغموض واسع النطاق على خلفية خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم "مضادة" على الاتحاد الأوروبي.