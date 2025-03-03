نيكاي الياباني يتعافى بعد خسائر حادة بدعم من صعود وول ستريت

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين متعافيا من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من الأداء القوي للأسهم في وول ستريت الأسبوع الماضي وضعف الين.

وقفز المؤشر نيكاي 1.7 بالمئة إلى 37785.47 نقطة وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77 بالمئة إلى 2729.56 نقطة.

وقال كيوهيدي ناجاتا كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "هبط المؤشر نيكاي إلى مستوى دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم".

وأضاف "كان من الممكن أن يمضي المؤشر نيكاي في الهبوط اليوم، لكن هذا لم يحدث على الرغم من ضعف الطلب من المستثمرين الأجانب. وذلك بسبب الطلب على إعادة شراء أسهم الشركات".

وتعمل الشركات اليابانية على إعادة شراء أسهمها بمستويات قياسية لتعزيز العائدات لمساهميها. وقفز سهم ريكروت بنسبة 6.93 بالمئة بعد أن قالت شركة التوظيف إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.5 بالمئة من أسهمها المصدرة.

وشهدت الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي أكبر خروج للتدفقات الأجنبية في نحو خمسة أشهر، متأثرة بقوة الين وتزايد المخاوف التضخمية وعدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية. وهبط المؤشر ستة بالمئة في فبراير في أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من عامين.

وتراجع الين إلى 151 مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي. وعادة ما يؤدي ضعف العملة المحلية إلى ارتفاع أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير إذ أنها تزيد من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند إعادتها لليابان واحتسابها بالين.

وقفز سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 3.3 بالمئة وقدم أكبر الدعم للمؤشر نيكاي.

كما زاد سهم تويوتا موتور 3.94 بالمئة ليقدم أكبر الدعم للمؤشر توبكس.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع ارتفاع قطاع الخدمات 3.26 بالمئة ليكون الأفضل أداء.