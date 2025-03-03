تراجع التضخم في تركيا إلى 39.05% في فبراير على أساس سنوي

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05 بالمئة في فبراير، وهو أقل ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27 بالمئة على أساس شهري، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير، بلغ التضخم 5.03 بالمئة على أساس شهري و42.12 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85 بالمئة في فبراير، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12 بالمئة على أساس شهري في فبراير وصعد 25.21 بالمئة على أساس سنوي.