أخطاء قاتلة يرتكبها معظم السائقين.. كيف تتجنبها؟

كشف مايك توماس، مدرب القيادة ذو الخبرة التي تصل إلى 27 عامًا والمؤسس المشارك لمدرسة "AllGood Driving School" في شمال كاليفورنيا، أن السائقين غالبًا ما يقعون في أخطاء متكررة يمكن أن تؤثر على سلامتهم وسلامة الآخرين، مضيفا "بعد ستة أشهر من التدريب، تبدأ في توقع أخطاء الطلاب قبل أن يرتكبوها".

وفيما يلي أبرز هذه الأخطاء والنصائح لتجنبها:

1. عدم الانتباه لحركة المرور

يعاني السائقون الجدد من عدم التركيز الكافي على البيئة المحيطة بهم، ما يعرضهم لمواقف خطيرة. يقول ستيف فرانك، مدرب قيادة في فلوريدا: "القيادة ليست مجرد مهارة جسدية، بل تتطلب جهدًا عقليًا كبيرًا يتضمن التفكير والتخطيط والتوقع".

ويوضح مايك توماس أن السائقين غالبًا ما يركزون على الأمام فقط عند المرور بإشارة مرور خضراء، وينصح بالتحقق من جميع الاتجاهات قبل دخول التقاطع، بما في ذلك النظر لليمين واليسار والتحقق من وجود المشاة.

ويعد التشتت أثناء القيادة، مثل استخدام الهواتف، من أخطر الأخطاء التي يرتكبها السائقون، حيث تسببت في وفاة 3308 أشخاص في عام 2022، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في كاليفورنيا.

2. عدم النظر للخلف قبل تغيير المسار

يؤكد توماس أن عدم النظر فوق الكتف قبل تغيير المسار هو أحد الأسباب الرئيسية لرسوب الطلاب في اختبار القيادة، ويشير إلى أن هذه العادة تتفاقم لدى السائقين الجدد الذين يعتمدون بشكل مفرط على المرايا أو تقنيات السيارة مثل أجهزة استشعار النقطة العمياء.

ويوضح فرانك: "أجهزة الاستشعار مفيدة، لكنها ليست بديلًا عن التحقق البصري المباشر". وينصح بإلقاء نظرة سريعة فوق الكتف نحو النافذة الخلفية لتغطية المنطقة التي لا تراها المرايا.

3. عدم التوقف الكامل عند علامات التوقف

يقول فرانك إن العديد من السائقين يتجاهلون علامات التوقف أو لا يتوقفون بشكل كامل عندها. ويوضح أن التوقف الصحيح يجب أن يكون عند الخط المرسوم على الطريق، وليس بعده. وإذا كانت الرؤية غير واضحة، ينصح بالتحرك ببطء للأمام حتى يتمكن السائق من تقييم الوضع بأمان.

4. القيادة بمسافة قريبة من السيارة الأمامية

الاقتراب الشديد من السيارة الأمامية ليس فقط سلوكًا غير لائق، بل قد يؤدي إلى حوادث خطيرة إذا توقفت السيارة الأمامية فجأة. وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور في كاليفورنيا، تعد السرعة الزائدة والمسافة القصيرة بين السيارات من أسباب ثلث الوفيات على الطرق.

ويوصي توماس بترك مسافة ثلاث ثوانٍ بينك وبين السيارة الأمامية. وإذا كان شخص ما يتبعك عن قرب، فمن الأفضل تغيير المسار.

5. الإشارة في وقت غير مناسب

يعد استخدام إشارات الانعطاف في وقت مبكر جدًا أو متأخر جدًا من الأخطاء الشائعة. يقول فرانك: "بعض السائقين يشغلون الإشارة عند الوصول إلى الزاوية، بينما يشغل آخرون الإشارة مبكرًا جدًا".

يجب تشغيل الإشارة قبل 100 قدم على الأقل من الانعطاف. وينصح توماس بعدم التكاسل عن استخدام الإشارات، حتى في حالات ركن السيارة الموازي، حيث يجب إعطاء إشارة مبكرة لتجنب إعاقة السيارات الأخرى.

6. عدم النظر إلى الأمام بشكل كافٍ

غالبًا ما يركز السائقون الجدد على غطاء محرك السيارة بدلًا من النظر إلى الأمام. يقول كين بوبو، مدرب قيادة في فيلادلفيا: "السائقون المبتدئون يخشون النظر إلى الأمام خوفًا من فقدان السيطرة". وينصح بالنظر فوق سقف السيارة الأمامية للحصول على رؤية أفضل واتخاذ قرارات قيادة أكثر أمانًا.

كيفية تحسين مهارات القيادة

لا يولد السائقون المهرة بهذه المهارات، بل يكتسبونها من خلال الممارسة والخبرة. حتى بعد اجتياز اختبار القيادة، يجب على السائقين البقاء متيقظين وتحسين مهاراتهم باستمرار. يمكن للمدربين الجيدين أن يلعبوا دورًا كبيرًا في تحسين أداء السائقين، خاصة من خلال تقديم النصائح الصحيحة وخلق بيئات تدريب آمنة.

باتباع هذه النصائح، يمكن للسائقين تجنب الأخطاء الشائعة وتحسين مستوى سلامتهم على الطريق.