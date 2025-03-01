التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات تسجل 4.05 تريليونات يوان في يناير

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن قيمة التجارة الدولية للبلاد في السلع والخدمات تجاوزت 05ر4 تريليونات يوان في شهر يناير الماضي.

ومن حيث القيمة الدولارية، بلغت صادرات الصين من السلع والخدمات 315 مليار دولار أمريكي، مقابل واردات سلع وخدمات بقيمة 4ر249 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى فائض قدره 6ر65 مليار دولار أمريكي.

وتجاوزت قيمة صادرات السلع الصينية في يناير الماضي 01ر2 تريليون يوان، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى قرابة 38ر1 تريليون يوان، بفائض قدره 2ر634 مليار يوان.

وبلغت قيمة صادرات الخدمات 8ر251 مليار يوان، ووارداتها 9ر414 مليار يوان الشهر الماضي، ما نتج عنه عجز قدره 1ر163 مليار يوان، بحسب البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت.