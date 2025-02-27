تراجع حاد لأسهم أوروبا وسط مخاوف الحرب التجارية

عانت الأسهم الأوروبية من تراجع حاد اليوم الخميس وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بسبب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على سيارات وسلع أخرى من الاتحاد الأوروبي وتعهد المنطقة باتخاذ إجراءات مضادة "حازمة وفورية".

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 08.13 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من ارتفاعه لمستوى قياسي عند الإغلاق.

وهوت أسهم بعض أكبر شركات صناعة السيارات الأوروبية، إذ انخفض مؤشر قطاع السيارات والشركات المصنعة للمكونات بأكثر من ثلاثة بالمئة. وفقدت أسهم ستيلانتيس وفولكسفاغن وبورشه اثنين بالمئة.

وهبط سهم فيراري بأكثر من ستة بالمئة بعد أن باعت شركة إكسور حصة أربعة بالمئة في شركة صناعة السيارات الفاخرة مقابل ثلاثة مليارات يورو (3.14 مليارات دولار).

بينما قفز سهم رولز رويس 16 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة المحركات البريطانية أهدافها متوسطة الأجل وتجاوزت توقعات نمو الأرباح لعام 2024 مع زيادة عدد الطائرات عريضة البدن وتحقيق خطتها لخفض التكاليف.

وفي تحركات أخرى مرتبطة بالأرباح، هوى سهم دبليو.بي.بي 16 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة الإعلانات البريطانية عن انخفاض أكبر من المتوقع بلغ واحدا بالمئة في الإيرادات العضوية للعام بأكمله.

وهبط سهم هاودن جوينري 6.6 بالمئة ما أدى لتراجع مؤشر تجارة التجزئة 1.7 بالمئة، بعد أن فشلت شركة توريد المطابخ وأعمال النجارة في تحقيق توقعات الإيرادات السنوية.