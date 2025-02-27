الدولار يرتفع بعد تضارب رسائل ترامب بشأن الرسوم الجمركية

ارتفع الدولار اليوم الخميس فوق أدنى مستوى له في 11 أسبوعا مع تزايد حالة عدم اليقين بسبب التعهدات الغامضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا وتأجيله مرة أخرى فرض هذه الرسوم على كندا والمكسيك.

وصعد اليورو متجاوزا أعلى مستوى له في شهر والذي سجله في الجلسة الماضية عند 1.0529 دولار وسط حالة ترقب من المتعاملين بعد طرح ترامب أمس الأربعاء فكرة فرض رسوم جمركية "مضادة" بنسبة 25 بالمئة على السيارات وسلع أوروبية أخرى.

وقال ترامب أيضا إن رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا قد تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل بدلا من الموعد المقرر سابقا في الرابع من مارس.

لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن خطة الرسوم على السلع المكسيكية والكندية لا تزال قائمة "حتى هذه اللحظة" لحين مراجعة ترامب الإجراءات التي اتخذها البلدان لتأمين الحدود ووقف تدفق المهاجرين ومخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وأبقى الارتباك العملات في نطاقها المسجل في الآونة الأخيرة إلى حد كبير، وانخفض الدولار الكندي ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار، فيما حوم البيزو المكسيكي حول 20.423 مقابل الدولار بعدما ارتفع لفترة وجيزة إلى مستوى 20.286 عقب تصريحات ترامب.

وانخفض اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.0467 دولار في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أنباء عن أي تقدم للمحافظين في تشكيل حكومة ائتلافية بعد فوزهم في الانتخابات الألمانية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس إن الأسواق تنتظر على ما يبدو محفزا أكبر، وهو ما لم تفعله "الرسائل المتضاربة" التي وجهها ترامب.

وأضاف "نعلم أن ترامب يستطيع أن يقول ما يريد وقتما يريد، لكنه لا ينفذ إلا بعضا من تهديداته، ومن المرجح أن هذا هو السبب الذي جعل تجار العملة يتعاملون مع تعليقاته الأخيرة بهدوء".

وساعدت المخاوف بشأن التجارة العالمية على دفع مؤشر الدولار بعيدا عن أدنى مستوى له في أكثر من شهرين والذي لامسه يوم الاثنين عند 106.12. وظل منخفضا بنحو أربعة بالمئة عن أعلى مستوى في أكثر من عامين والذي سجله في يناير مع تأجيج الرسائل المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية المخاوف حيال النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 106.66 قبل التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وكلاهما تحديدا عرضة لمخاطر نشوب حرب تجارية العالمية، إلى أدنى مستوى لهما في أسبوعين.

وصعد الدولار 0.14 بالمئة إلى 149.34 مقابل الين في أحدث التعاملات، لكنه يظل قريبا من أدنى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ أوائل ديسمبر.

وهبط الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوى له في أكثر من شهرين الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.2717 دولار، وبلغ في أحدث التعاملات 1.2658 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.51 بالمئة إلى 85727.90 دولارا بعد يوم من هبوطها إلى أدنى مستوى لها منذ 11 نوفمبر عند 82156.99 دولارا.