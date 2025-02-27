ارتفاع أرباح شركة سويس ري لإعادة التأمين خلال عام 2024

أعلنت شركة سويس ري اليوم الخميس ارتفاع أرباحها خلال العام المالي 2024، مشيرة إلى أن الزيادة ترجع إلى نمو إيرادات التأمين.

وبلغ صافي الدخل خلال عام 2024 نحو 24ر3 مليارات دولار، مقارنة بـ 14ر3 مليارات دولار خلال عام 2023.

وبلغت عائدات التأمين 6ر45 مليار دولار مقارنة بـ 90ر43 مليار دولار خلال عام 2023. وبلغ صافي الدخل 1ر1 مليار دولار خلال الربع الرابع.

وتواصل الشركة توقعها بأن يتجاوز صافي الدخل 4ر4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025.

وتقدر سويس ري أن تبلغ المطالبات الأولية جراء حرائق الغابات التي ضربت لوس انجلوس أقل من 700 مليون دولار، مما سوف يؤثر على نتائج المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025.