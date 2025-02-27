اليابان تدرس زيادة رسوم المغادرة للمسافرين

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن الحكومة اليابانية تدرس زيادة رسوم المغادرة على المسافرين إلى الخارج من 1000 ين (69ر6 دولارات) إلى ما بين 3000 و5000 ين.

وذكرت صحيفة يوميوري اليابانية دون الإشارة إلى المصدر أن الحكومة تدرس أيضا توسيع نطاق استخدام حصيلة هذه الرسوم لتشمل إجراءات مكافحة آثار السياحة المفرطة التي تواجهها اليابان مع وصول أعداد السائحين فيها إلى مستويات قياسية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى وصول عدد السائحين في اليابان خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 37 مليون سائح، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على القطاعات الخدمية في اليابان في المناطق السياحية.

وبحسب مؤسسة السياحة الوطنية اليابانية ارتفع عدد السائحين في العام الماضي بنسبة 6ر15% عن الرقم القياسي السابق وكان 9ر31 مليون سائح في 2019. كما زاد إنفاق السائحين الأجانب في اليابان خلال العام الماضي بنسبة 2ر69% ليحطم الرقم القياسي المسجل في 2019 أيضا وكان 1ر8 تريليونات ين.