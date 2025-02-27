أسعار النفط تصعد من أدنى مستوياتها في شهرين

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس من أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ترخيص كان ممنوحا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا، ما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.54 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.78 دولارا للبرميل.

كان كلا الخامين قد بلغا عند تسوية جلسة الأربعاء أدنى مستوياتهما منذ العاشر من ديسمبر بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأمريكية، في مؤشر على ضعف الطلب، إلى جانب الآمال في اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

تصدر شيفرون حوالي 240 ألف برميل يوميا من الخام من وحدتها في فنزويلا، أي أكثر من ربع إنتاج البلاد من النفط بالكامل. ويعني إنهاء الترخيص أن شركة شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير الخام الفنزويلي.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة إن.إس تريدينج التابعة لنيسان سكيوريتيز "الأنباء المرتبطة بفنزويلا تسببت في حالة من الارتداد بعد موجة البيع الأخيرة وسط محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

ولا يزال المشاركون في السوق يركزون على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي يجريها ترامب.

وقال ترامب إن فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة، في حين قال الرئيس الأوكراني إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تلك المحادثات واستمرار المساعدات الأمريكية.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد قالت يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير زيادات مفاجئة.