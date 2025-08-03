الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث وسيارتها الشخصية للبيع

في خطوة لافتة عرض الملك تشارلز مروحية والدته الملكة إليزابيث الثانية الفاخرة للبيع، ومن المتوقع أن تحقق الصفقة مبلغًا يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.

المروحية من طراز سيكورسكي لعام 2009، وتحمل لونًا أحمر أنيقًا مع ثمانية مقاعد، وكانت ملكًا للعائلة المالكة منذ شرائها. ومن المتوقع أن يستبدل الملك هذه المروحية بطائرتين حديثتين أكثر صداقة للبيئة، تبلغ تكلفة كل منهما نحو 8.5 ملايين جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية ".

يُذكر أن العائلة المالكة بدأت استخدام طائرات AgustaWestland AW139 الجديدة العام الماضي، والتي تعمل بنصف وقود طيران مستدام، بعد أن خدمت المروحية القديمة الملكة لمدة 15 عامًا.

وقد تم الكشف مؤخراً عن التصميم الداخلي الفاخر للمروحية المعروضة، حيث تزينها مقاعد جلدية رمادية واسعة، سجادة زرقاء فاخرة، رفوف للمجلات، ساعة خشبية، ونوافذ ملونة تضيف لمسة راقية.

وأكدت شركة AeroAsset، المتخصصة في سمسرة الطائرات، أن المروحية كانت مملوكة لمالك واحد فقط، وهي مصممة خصيصًا لرؤساء الدول، حيث سجلت حوالي 5222 ساعة طيران، وتتميز بتنجيد داخلي فاخر من الجلد المدبوغ.

استخدمت الملكة هذه المروحية في العديد من الرحلات، منها رحلة من ساندرينجهام إلى وندسور قبل وفاتها بعدة أشهر.

سيارة رانج روفر الشخصية للملكة إليزابيث الثانية معروضة للبيع أيضًا

إلى جانب المروحية، سيتم عرض سيارة رانج روفر الشخصية التي استخدمتها الملكة بين عامي 2006 و2008 في مزاد عام.

السيارة من طراز L322 لعام 2006، وتتميز بزخارف فريدة على شكل كلب لابرادور يحمل طائر طيهوج، بالإضافة إلى ميزات خاصة، تشمل عتبات جانبية، وواقيات طين، وحاجزاً مخصصًا لكلاب الملكة، بالإضافة إلى أسلاك إضافية للتدابير الأمنية. ورغم قطعها مسافة 120,000 ميل، وُصفت حالتها بأنها "مثالية تمامًا".

كما تم تعديل السيارة بإزالة مقابض الإمساك الخلفية لتسهيل دخول وخروج الملكة.

تتراوح القيمة الحالية للسيارة بين 9,000 و16,000 جنيه إسترليني، ولكن من المتوقع أن يصل سعرها إلى 70,000 جنيه إسترليني عند عرضها في مهرجان سيلفرستون المزمع في 23 أغسطس.

وقد بيعت سيارة رانج روفر ملكية أخرى في دار المزاد نفسها مقابل 132,750 جنيهًا إسترلينيًا.

سجل فحص السيارة أظهر أنه في أبريل 2009، بعد عام من خروجها من القصر الملكي، كانت قد قطعت حوالي 18,000 ميل، ووصلت المسافة حتى اليوم إلى 119,938 ميلًا.

وقال روب هوبارد، المدير العام ومدير المزاد في شركة Iconic Auctioneers: "نادراً ما تظهر سيارات بهذا الأصل الملكي في السوق، مما يجعلها فرصة مميزة لهواة الجمع وعشاق السيارات. تجمع سيارة رانج روفر هذه بين الجودة العالية والأهمية التاريخية الفريدة، ونتوقع أن تحظى باهتمام كبير كما حدث مع المركبات الملكية الأخرى التي عرضناها."