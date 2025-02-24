الدولار يتراجع واليورو يصعد لأعلى مستوى في شهر

ارتفع اليورو اليوم الاثنين بعد فوز المحافظين المعارضين في ألمانيا بالانتخابات العامة كما كان متوقعا، في حين هبط الدولار إلى أضعف مستوياته في أكثر من شهرين بسبب المخاوف المتزايدة إزاء آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي.

ويتجه فريدريش ميرتس إلى أن يصبح المستشار القادم لألمانيا بعد تصدر حزبه الانتخابات التي جرت أمس الأحد، وتنتظره مفاوضات ائتلافية معقدة وطويلة بعد صعود تاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى المركز الثاني بعد انتخابات عكست انقساما واسعا.

وواصل اليورو مكاسبه ليلامس أعلى مستوى في شهر عند 1.0528 دولار ووصل في أحدث تعاملات إلى 1.0512 دولار مرتفعا 0.5 بالمئة.

ويركز المتعاملون على سرعة تكتل ميرتس في تشكيل حكومة ائتلافية لإحداث التغيير المطلوب بشدة للاقتصاد الألماني الضعيف.

وبشكل عام، تراجع الدولار قبل أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكانت أحجام التداول ضعيفة اليوم الاثنين مع إغلاق بورصة اليابان بمناسبة عطلة رسمية.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1.2690 دولار بسبب ضعف الدولار الأمريكي، في حين صعد الين الياباني إلى 148.85 دولار وهو أقوى مستوى له منذ أوائل ديسمبر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 106.12.

وانخفض الدولار بأكثر من ثلاثة بالمئة عن ذروته في يناير بعدما خلصت تقديرات المتعاملين إلى أن حديث دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في مستهل ولايته لم يكن إلا محض تهديدات، مما يترك شهية قليلة لهم لحيازة المزيد من الدولار.

وتترقب الأسواق التقدير الثاني لبيانات النمو في الربع الرابع في الولايات المتحدة وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يناير.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.26 بالمئة عند 0.6376 دولار بالقرب من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.5755 دولار.

وسجل الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.8962 مقابل الدولار، بعد أن سجل أيضا أعلى مستوى في شهرين عند 0.8955 في وقت سابق من الجلسة.