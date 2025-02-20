استقرار أسهم أوروبا وسط خسائر الطاقة ومكاسب السلع الصناعية

رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية الخميس إذ بددت الخسائر في قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية المكاسب في السلع الصناعية والموارد الأساسية.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 552.47 نقطة، وسجل المؤشر القياسي أسوأ أداء يومي له حتى الآن في عام 2025 في الجلسة الماضية.

وارتفع قطاع السلع الصناعية والخدمات 0.6% بدعم صعود سهم شنايدر إلكتريك 5.4% بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الكهربائية عن تنبؤات أكبر من المتوقع لهامش ربحها عام 2025.

وربح سهم سيمنس 1.1 % بعد أن قالت الشركة إنها تبيع حصة 2 % في شركة سيمنس هيلثينيرز للرعاية الصحية التابعة لها لتجمع ما يقرب من 1.45 مليار يورو (1.5 مليار دولار).

وارتفع قطاع الموارد الأساسية 1.1 % بعد ارتفاع 3.7% في سهم أنجلو أمريكان بعد أن نشرت شركة التعدين نتائجها السنوية.

وفي المقابل، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1 % تقريبا. وهوى سهم تيكان جروب 5% بعدما خفض دويتشه بنك تصنيف سهم شركة صناعة معدات العلوم الحيوية السويسرية.

وهبط قطاع النفط والغاز 0.2 % مع تراجع أسهم تيناريس 5 % بعد أن حذرت الشركة الإيطالية لصناعة الأنابيب الفولاذية من أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم ستؤدي إلى "مستوى عال من الضبابية".