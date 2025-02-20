أسعار النفط تتراجع بعد تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس بعد تقرير أظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ونتيجة لتأثر المعنويات بمخاوف الرسوم الجمركية، لتتخلى الأسعار بذلك عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب القلق إزاء اضطراب الإمدادات في روسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.35 بتوقيت غرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 71.95 دولارا. وينتهي أجل عقد مارس اليوم الخميس، وانخفض عقد أبريل الأكثر نشاطا 0.26 بالمئة إلى 71.84 دولارا.

واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

وبالإضافة إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات قد تؤثر على أسعار النفط من خلال رفع تكلفة السلع الاستهلاكية وإضعاف الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الوقود. وساهمت المخاوف بشأن الطلب الأوروبي والصيني في إبقاء الأسعار تحت ضغط.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي "من الطبيعي أن نشعر بالقلق إزاء الآفاق الاقتصادية العالمية مع قيام دونالد ترامب بتحطيم 'هيكل التجارة الحرة' العالمي الراهن بمطرقة ثقيلة مع إشارات إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، ستبدأ إسرائيل وحركة (حماس) مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما قد يلقي بظلاله على أسعار النفط لأنه يقلص احتمالات المزيد من اضطراب الإمدادات.

ونقلت مصادر في السوق أمس الأربعاء عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي القول إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 3.34 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن مخزونات البنزين زادت 2.83 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.69 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للمخزونات النفطية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس. وتأخر صدور التقريرين يوما واحدا بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.