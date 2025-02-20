أسعار الذهب تحوم حول أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار المخاوف إزاء استراتيجيات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قد تفاقم التضخم وتشعل حربا تجارية عالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2938.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.27 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2946.85 دولارا.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2955.20 دولارا.

وفرض ترامب تعريفات جمركية بعشرة في المئة على الواردات الصينية و25 بالمئة على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، قال في الآونة الأخيرة إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25 بالمئة" إلى جانب رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي نشر أمس الأربعاء أن الإجراءات الأولية المقترحة من جانب ترامب أثارت القلق بشأن ارتفاع التضخم ودعمت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية في نطاق 4.25 بالمئة - 4.50 بالمئة في اجتماعه الشهر الماضي.

ويؤكد المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يصبحوا أكثر يقينا من أن التضخم سينخفض نحو المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم وفي أوقات المخاطر الجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.70 دولارا، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولارا.