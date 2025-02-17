«داماك» تعتزم إصدار صكوك لأجل 3.5 سنوات

أظهرت وثيقة مصرفية الاثنين أن شركة داماك للتطوير العقاري تعتزم إصدار صكوك غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل 3 سنوات ونصف السنة.

وذكرت الوثيقة أن شركة داماك عينت بنوك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورجان كمنسقين عالميين مشتركين، في حين يعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وجولدمان ساكس إنترناشيونال والمشرق وبنك وربة كمديرين مشتركين.

وقد يتبع ذلك إصدار صكوك غير مضمونة لأجل ثلاث سنوات ونصف السنة، وفقاً لظروف السوق.

ووقعت شركة مانترا، وهي منصة بلوك تشين تركز على الأصول في العالم الحقيقي، صفقة الشهر الماضي مع مجموعة داماك لترميز الأصول في الشرق الأوسط بقيمة لا تقل عن مليار دولار.

وأعلن رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي أيضاً أن الشركة ستستثمر 20 مليار دولار في مراكز بيانات بالولايات المتحدة في السنوات المقبلة.