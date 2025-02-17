الذهب يصعد مع ترقب رسوم جمركية جديدة

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار الأمريكي، إذ يترقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد التوتر العالمي.

وبحلول الساعة 03.13 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2899.73 دولارا للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2942.70 دولارا للأوقية في 11 فبراير.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2912.50 دولارا للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع.

ويجعل تراجع الدولار الذهب أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، إن ضعف الدولار والضبابية بشأن كيفية تعامل ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين في تطبيق سياسته الخاصة بالتعريفات التجارية يدعمان الذهب.

ويوم الجمعة، واصل ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية، قائلا إن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.

في هذه الأثناء، من المقرر أن يبدأ كبار المسؤولين في إدارة ترامب محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "إذا أدت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، فإن الطلب على شراء الملاذ الآمن قد يتضاءل، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الذهب لبعض زخمه".

وأضاف "لكن مع الحديث المستمر عن الرسوم الجمركية والتضخم الذي يثير قلق المستثمرين، فإن الذهب قد يرتفع حتى لو تراجعت تدفقات الملاذ الآمن".

وينظر للذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.41 دولارا للأوقية بعد بلوغها أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر 2024 يوم الجمعة.

وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 986.85 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم اثنين بالمئة إلى 980.70 دولارا للأوقية.