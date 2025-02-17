تراجع أسعار النفط وسط تفاؤل بإنهاء الحرب بين روسياوأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليومالاثنين بفعل توقعات بأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التيتعطل تدفقات الإمدادات وبسبب مخاوف من أن تبطئ حروب الرسوم الجمركية العالميةالنمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة.

وبحلول الساعة 01.12 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقودالآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.59 دولارا للبرميل.

وهبط خام برنت 3.1 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية بعدأن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من إدارته أنهم بدأوا مناقشات معروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو0.3 بالمئة إلى 70.51 دولارا للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي 3.8 بالمئة فيالجلسات الأربع الماضية، وانخفض في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين إلى 70.12دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر.

وقال ترامب أمس الأحد إنه يعتقد أنه قد يلتقي"قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب فيأوكرانيا.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه الولاياتالمتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في المملكة العربية السعودية في الأيامالمقبلة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنغ وهي وحدةتابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "الأسواق انخفضت بسبب احتمال وقف إطلاقالنار بين روسيا وأوكرانيا واحتمال تخفيف العقوبات على موسكو".

وأضاف "المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الناجم عنحروب الرسوم الجمركية، بسبب تصرفات ترامب، تؤثر أيضا على الأسعار".

وتوقع أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 66 و76دولارا لفترة من الوقت، إذ قد يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار النفط إلى كبحإنتاج النفط الأمريكي.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحادالأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من الشحنات وتعطيل تدفقات إمداداتالنفط المنقولة بحرا. ومن شأن رفع العقوبات في حالة التوصل إلى اتفاق سلام أن يعززإمدادات الطاقة العالمية.

كما يضغط خطر اندلاع حرب تجارية عالمية أيضا على الأسعاربعد أن أمر ترامب الأسبوع الماضي مسؤولي التجارة والاقتصاد بدراسة فرض رسوم جمركيةمضادة على الدول التي تفرض رسوما جمركية على السلع الأمريكية وتقديم توصياتهمبحلول الأول من أبريل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة فيتقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت في الأسبوعالماضي منصات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ ديسمبر 2023.

وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاجالمستقبلي، بمقدار اثنين إلى 588 في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير.