محافظ المركزي الصيني يبرز دور اليوان في الاستقرار المالي العالمي

أكد بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأحد أن استقرار عملة اليوان كان مهما للاستقرار المالي والاقتصادي العالمي وأن بكين ستواصل السماح للسوق بلعب دور حاسم في تحديد سعر الصرف.

وقال في كلمة أمام مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية إنه حين انخفضت معظم العملات مقابل الدولار ظل اليوان مستقرا.

وتابع "دفعت عدة عوامل في الآونة الأخيرة مؤشر الدولار للارتفاع وانخفضت قيمة العملات غير الدولارية في الغالب. لكن اليوان ظل مستقرا إلى حد كبير على الرغم من التقلبات الكبيرة في السوق".

وأشار إلى أن الصين تعطي الأولوية بشكل متزايد للاستهلاك وتنفذ سياسات داعمة للاستهلاك مثل زيادة دخل الأسر وتقديم الدعم.

وتؤكد الصين أن تعزيز الاستهلاك يشكل أولوية اقتصادية قصوى في عام 2025، مبتعدة بذلك عن الاعتماد المفرط على الاستثمار لتحفيز الطلب المحلي ومعالجة تحديات التصدير المحتملة.

وأضاف محافظ المركزي الصيني في كلمته أن الصين ستتبنى سياسة مالية استباقية وتيسير السياسة النقدية وتعزيز تعديلات التدابير السياسية المضادة للدورة الاقتصادية.