واردات كوريا من الفواكه تسجل رقماً قياسياً في 2024

سجلت واردات كوريا الجنوبية من الفواكه الطازجة رقما قياسيا في العام الماضي، وفقا للبيانات التي تم نشرها يوم الأحد، وسط حصاد ضعيف بسبب تغير المناخ وزيادة الطلب.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن واردات البلاد من 12 نوعا من الفواكه الطازجة وصلت إلى 45ر1 مليار دولار أمريكي في 2024، بزيادة قدرها 1ر20% عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعها معهد الاقتصاد الريفي الكوري.

ويعد هذا أعلى مبلغ يتم تسجيله على الإطلاق، حيث كان الرقم القياسي السابق في 2018، عندما وصلت واردات الفواكه إلى 33ر1 مليار دولار.

وتتضمن هذه الفواكه الـ12 الموز، والمانجو، والأناناس، والبرتقال، والكرز، والكيوي.

وجاءت الزيادة في الواردات بسبب نقص الإمدادات من الفواكه نتيجة حصاد ضعيف بسبب الظروف الجوية غير المواتية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفواكه.

كما خفضت الحكومة الرسوم الجمركية على واردات الفواكه لتلبية الطلب المتزايد وكبح التضخم.

وقال مسؤول في معهد الاقتصاد الريفي الكوري: "من المتوقع أن تستمر واردات الفواكه في الارتفاع، حيث من المرجح أن يتراجع الإنتاج المحلي من الفواكه على المدى الطويل بسبب الظروف الجوية والانخفاض المستمر في المساحة المزروعة بها".

وفي تقرير حديث، توقع المعهد أن ترتفع إجمالي واردات الفواكه، بما في ذلك الفواكه المجمدة، بنسبة 8ر6 % على أساس سنوي إلى 817 ألف طن هذا العام.