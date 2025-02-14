النفط يتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، متجهة إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع الطلب على الوقود وتوقعات بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية لن تدخل حيز التنفيذ حتى أبريل، مما يمنح المزيد من الوقت لتجنب حرب تجارية.

بحلول الساعة 03.00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 75.25 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 71.41 دولارا.

وحتى الآن هذا الأسبوع، ارتفع خام برنت 0.7 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 0.5 بالمئة.

وقال محللون في جيه.بي مورجان في تقرير اليوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 103.4 ملايين برميل يوميا، بزيادة بلغت 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

وذكر بنك جيه.بي مورجان أنه "بعد تباطؤ الطلب في البداية على الوقود المستخدم في التنقل والتدفئة، انتعش في الأسبوع الثاني من فبراير مما يشير إلى أن الفجوة بين الطلب الفعلي والمتوقع ستضيق قريبا".

وأضاف "من المتوقع أن يرتفع استخدام وقود التدفئة مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا قد يدفع إلى التحول من الغاز إلى النفط، مما يعزز الطلب".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس مسؤولي التجارة والاقتصاد بدراسة فرض رسوم جمركية عكسية على الدول التي تفرض رسوما جمركية على السلع الأمريكية، وتقديم توصياتهم بحلول الأول من أبريل.

ومع ذلك، فإن اتفاق السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا أثار توقعات بتعزيز إمدادات الطاقة العالمية مع إمكانية إنهاء العقوبات على موسكو.

ووجه ترامب المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع بالبدء في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغبتهما في السلام في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الأمريكي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها عن سوق النفط إن صادرات النفط الروسية قد تستمر إذا تم إيجاد حلول بديلة لمواجهة أحدث العقوبات الأمريكية، بعد أن ارتفع إنتاج الخام الروسي قليلا في الشهر الماضي.