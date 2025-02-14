الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية مع الإقبال عليه وسط مخاوف حرب تجارية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الجمعة ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عكسية على كل دولة تفرض تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية.

بحلول الساعة 00.40 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2929.02 دولارا للأوقية (الأونصة) ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2942.70 دولارا والتي سجلها يوم الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2957.50 دولارا.

وكلف ترامب فريقه المعني بالاقتصاد بوضع خطط لفرض رسوم جمركية على كل دولة تفرض رسوما على الواردات الأمريكية، وتشمل الدول المستهدفة الصين واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

وأفادت التقارير في الجلسة الماضية أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة شهد زيادة قوية في يناير، عقب تقرير التضخم الصادر يوم الأربعاء والذي أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة فيما يقرب من عام ونصف العام.

وتشير بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى أن التضخم يتسارع مجددا مما عزز توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يخفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، خلال جلسة الاستماع الثانية له في الكونغرس هذا الأسبوع، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

ويعد الذهب ملاذا آمنا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا تتضاءل في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولارا للأوقية. فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.35 دولارا. وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 991.26 دولارا.