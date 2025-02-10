ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ عامين

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ عامين تقريبا، في ارتفاع معدلات السحب من مخزونات القارة بسبب درجات الحرارة المنخفضة، في الوقت الذي تزيد فيه تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها خطر اضطراب الإمدادات العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية ارتفع اليوم الاثنين بنسبة 1ر4% إلى 58 يورو لكل ميجاوات/ساعة وهو أعلى سعر منذ فبراير 2023، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار العقود ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي.

ومن المتوقع عودة درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا إلى التراجع خلال الأيام المقبلة، مما سيزيد الطلب على التدفئة وبالتالي ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي.

في الوقت نفسه من المحتمل أن يؤدي الطلب على التدفئة إلى زيادة معدلات السحب من المستودعات الأوروبية التي انخفضت مخزوناتها بالفعل إلى أقل مستوياتها منذ أزمة الطاقة الأوروبية في 2022.

وفي إشارة أخرى إلى الاتجاه الصعودي الذي يسيطر على السوق، تشير خيارات الغاز إلى أن المتداولين يسارعون إلى التحوط ضد ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، مما يشير إلى أنهم يتوقعون المزيد من الاضطرابات في الإمدادات قبل موسم التخزين في الصيف المقبل.