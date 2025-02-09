الصين تعتزم تقليص دعم الطاقة النظيفة بعد طفرة في الاعتماد عليها

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين اليوم الأحد إنها تتخذ خطوات لتقليص الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة بعد طفرة في تركيبات ألواح الطاقة الشمسية وطواحين طاقة الرياح.

وحطمت الصين أرقامها القياسية الخاصة بتركيبات الألواح الشمسية الجديدة في عام 2024 مع زيادة قدرة الألواح المركبة 45 بالمئة عن العام السابق.

ووفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة، لدى الصين الآن ما يقرب من 887 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجاهزة للاستخدام، أي أكثر من ستة أمثال قدرة الولايات المتحدة.

وتعني الزيادة في التركيبات أن الصين حققت هدفها لعام 2030 قبل ستة أعوام من الموعد المحدد، مما يؤكد سرعة طرح الطاقة النظيفة في وقت أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية وتعهد بتسهيل حفر آبار النفط والغاز.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين إنها أجرت مع إدارة الطاقة الصينية تغييرات "موجهة نحو السوق" في السياسات التي تهدف إلى تشجيع مشروعات الطاقة النظيفة.

وأضافت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن قدرة الصين على إنتاج الطاقة النظيفة من كافة الأنواع وصلت إلى أكثر من 40 بالمئة من إجمالي قدرة توليد الطاقة في الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى دعم نظام يضمن أسعار الطاقة المتجددة المباعة للشبكة.