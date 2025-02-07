استقرار الأسهم الأوروبية قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية إلى حد كبير اليوم الجمعة، بعد بلوغها مستوى قياسيا عند الإغلاق في الجلسة الماضية إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي من المتوقع أن تظهر تباطؤا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.03 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت غرينتش.

ويتجه المؤشر لتسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي مع تغلب الأرباح الفصلية القوية على المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية العالمية. إلا أن سهم لوريال انخفض 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة مستحضرات التجميل الفرنسية عن أبطأ ارتفاع فصلي في النمو منذ ذروة جائحة كوفيد-19، وهو ما جاء دون التوقعات.

وأثر السهم على قطاع السلع الشخصية والمنزلية ليهبط مؤشره 0.7 بالمئة.

على النقيض، كان قطاع البناء والمواد الرابح الأكبر بين القطاعات بتقدمه 1.4 بالمئة بفضل قفزة سبعة بالمئة لسهم سويكو للاستشارات الهندسية في أعقاب نتائج الربع الرابع.

وخسر سهم بورشه إس.إي 3.7 بالمئة بعد تقديم شركة صناعة السيارات الفاخرة توقعات لمبيعات عام 2025 أقل من تكهنات السوق، مضيفة أنها تتوقع انخفاض قيمة حصتها في شركة بورشه إيه.جي إلى المثل تقريبا.

وتقدم سهم دانسكه بنك، أكبر بنوك الدنمارك، 7.1 بالمئة بعد تسجيل أرباح سنوية قياسية، وقال إنه سيطلق برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم بقيمة خمسة مليارات كرونة دنماركية (696.61 مليون دولار).

وكسب المؤشر الدنماركي 1.5 بالمئة.